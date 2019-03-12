صور.. سيدة أربعينية لمحافظ سوهاج: "مريضة وبعيش عند أقاربى ونفسى فى غرفة"

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج تعيش سيدة أربيعينية حياة البؤس والشقاء، يرتسم على وجهها حزن عميق، ويشير حالها إلى أنها تعيش بمفردها داخل هذا المنزل بعد وفاة والدتها.

عندما تتحدث إليها تجد روحا تتحدث وألم يعتصرها من شدة ما تعانيه، بعد أن واجهت الحياة بمفردها، وهى لا تملك من حطام الدنيا شيئا، فهى لم تتزوج وليس لها معاش، وتعانى من أمراض السكر والضغط والآم الغضروف فى رقبتها، ورغم ذلك لم تشكو لأحد وإنما تذهب فى الليل للمبيت فى منزل عمها والعودة صباحا إلى منزل أقاربها والتى تعيش فيه مؤقتا بعد وفاة والدتها، وأصبحت وحيدة بل وتنتظر من الجيران وأهل الخير إطعامها وشراء العلاج لها.

المسكينة عدلية أبو الفتوح رفاعى 43 سنة تعيش حياة البؤس والشقاء فهى تعيش بمفردها وتواجه صعوبات الحياة، فهى لم تتزوج ولم تحصل على معاش، بالإضافة إلى الأمراض التى سكنت جسدها وتجلس فى هذا المنزل تبكى حالها المرير، بعد أن تخلى عنها الجميع وأصبحت وحيدة، والآن يطالبها أقاربها بالمنزل فهو ليس ملكها مما دفعها إلى مناشدة الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج إلى حمايتها من العيش فى الشارع، وإيجاد غرفة فقط تعيش فيها وصرف معاش لها.

انتقل "اليوم السابع" إلى شارع بورسعيد بمركز ساقلتة، والتقى الفتاة وقالت والدموع تغطى وجهها أنها تعيش حياة صعبة بعد وفاة والدتها منذ شهور فى منزل أقاربها فهى لم تتزوج، وكانت تعيش مع والدتها وأصبحت الآن وحيدة لا تملك شيئا، وتنتظر أهل الخير إطعامها وفى بعض الأحيان لا تجد طعاما فهى لا تحصل على معاش رغم أنها تقدمت للحصول على المعاش العديد من المرات دون جدوى، فهى تعيش وحيدة فى هذا المنزل وقد طالبها أقاربها بالمنزل الخاص بهم، حيث أن والدتها كانت مطلقة وتعيش فى منزل أقاربها.

وتضيف الفتاة عدلية أنها تعانى من أمراض السكر والضغط وآلام الرقبة، ويقوم أهل الخير بشراء العلاج لها، بالإضافة إلى أنها تقوم يوميا بالمبيت فى مسكن عمها خوفا من المبيت بمفردها، وتجلس تبكى وفاة أمها التى تركتها تواجه الحياة بمفردها، وهى لا تملك شيئا وتعيش حياة العوز والحاجة فقد تجلس أحيانا بلا طعام ولا تملك أى نقود وتنتظر إطعامها من الجيران مناشدة الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج بصرف معاش لها وعلاجها بالإضافة إلى غرفة صغيرة تحميها من الشارع فليس لديها أحد يرعاها فهل يستجيب المحافظ لطلبها.

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