صور.. رئيس الوزراء يتابع خطط التعاون ودعم المشروعات التنموية مع الدول الإفريقية

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها فى إطار دعم جهود التنمية فى الدول الإفريقية، وفى مقدمتها المزارع المشتركة التى بلغ عددها ست مزارع تعمل بالفعل بالإضافة إلى ثلاث أخرى جار العمل على تجهيزها.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم غدا إطلاق الموقع الإلكترونى لأسبوع البحث العلمى الإفريقى، والمقرر أن تستضيفه مصر خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة 1500 شخص يمثلون كافة الدول الإفريقية، وسيتم على هامشه إقامة معرض للمنتجات والمعدات الزراعية من تقاوى ومعدات وشبكات رى ومستلزمات الاستزراع السمكى.

من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على ما توليه وزارة الاستثمار من اهتمام بالغ بالقارة الإفريقية، سواء من خلال مبادرات ومشروعات التعاون الثنائى، أو من خلال المشروعات التى يجرى التباحث بشأنها مع الشركاء فى مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى جهود تشجيع الاستثمارات المصرية فى القارة، وإنشاء صندوق ضمان مخاطر للاستثمار

كما استعرض وزير الاتصالات المبادرات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمي مع الدول الأفريقية، بما فى ذلك تدريب الكوادر الأفريقية وبناء قدرات الشباب فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق وزير الرى إلى المشروعات التى تقوم وزارة الرى بتنفيذها فى مجال الحفاظ على الموارد المائية للدول الأفريقية، ورفع كفاءة شبكات الرى، وحفر الآبار الجوفية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد من جانبه على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تنشيط آلية اللجان المشتركة كإحدى آليات تنشيط التعاون والتنسيق مع دول القارة، مع قيام الجهات المعنية ببحث خطة تنفيذية لتدشين خط ملاحى منتظم بين مصر ودول القارة، نظراً لأن حل مشكلة النقل والشحن تمثل أولوية قصوى، وسوف يؤدى إنشاء مثل هذا الخط إلى مضاعفة حركة التجارة بين مصر ودول القارة.

