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صور.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات تجهيز استادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:36 م
صور.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات تجهيز استادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز ورفع كفاءة الاستادات التى سوف تستضيف بطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم. 

 

وخلال الاجتماع عرض وزير الشباب الموقف بشأن كل استاد على حدة، وتطور الأعمال والتجهيزات التى تتضمن رفع كفاءة غرف الملابس، والعيادة، ووحدة كشف المنشطات، والمدرجات، ودورات المياه، بالإضافة إلى تجميل مداخل ومخارج الاستادات، والمناطق المحيطة بها.

 

واطمأن رئيس الوزراء إلى أن أعمال التجهيز تسير وفقا للخطة المستهدفة فى كافة الملاعب والاستادات، وكذا فيما يخص ملاعب التدريب سواء الملحقة بالملاعب الرئيسية، أو ملاعب التدريب المنفصلة للفرق المشاركة فى البطولة.

 

وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار هذا الجهد والأداء بنفس المعدلات حتى يتسنى الانتهاء من كافة الأعمال قبل افتتاح البطولة بوقت كاف، بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباراة تجريبية قبل البطولة على كل ملعب على حدة وفقا لما هو متبع، مع قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لدعوة شخصيات رياضية بارزة على المستوى العالمى للمشاركة فى حفل سحب قرعة البطولة.

 

 

 مصطفى مدبولى و أشرف صبحى (1)

 
مصطفى مدبولى و أشرف صبحى (2)
 
مصطفى مدبولى و أشرف صبحى (3)

 


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