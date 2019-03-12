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الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:07 م
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صور.. حملة لإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء بالأقصر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:36 م
صور.. حملة لإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء بالأقصر تطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس زكريا عبد الحميد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم بدء بدء حملة لتطهير وإزالة كافة المخلفات والنباتات العشوائية المحيطة بمحولات وأكشاك الكهرباء.
 
وأوضح المهندس زكريا عبد الحميد – في بيان صحفي - أنه تمت إزالة المخلفات والنباتات العشوائية حول مضمار إحدى الأكشاك الكهربائية بناحية نجع القضا وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات لما تشكله هذه المخلفات والنباتات من خطورة، مشيراً إلى أنه جاري استكمال نوعيه تلك الحملات.
 
كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (1)
كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (1)

كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (2)
كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (2)

كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (3)
كهرباء الأقصر تعلن بدء حملة لتطهير وإزالة المخلفات بمحيط محولات وأكشاك الكهرباء (3)
 
 

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