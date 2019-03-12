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شعبة الدواجن: ارتفاع الإنتاج الداجنى 60% وتراجع الأسعار لـ28 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:17 م
شعبة الدواجن: ارتفاع الإنتاج الداجنى 60% وتراجع الأسعار لـ28 جنيها للكيلو
كتب إسلام سعيد
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عقدت شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة الشعبة، لمناقشة عدد من الموضوعات وعلى رأسها وضع سوق الدواجن وكذلك نسبة النفوق وكيفية مواجهة الأمراض المنتشرة بالمزارع والتى تؤثر على حجم الإنتاج.
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الواجن، خلال الاجتماع، إن ناتج الدواجن ارتفع بنسبة 40 إلى 60% وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار لتسجل ما بين 28 إلى 30 جنيها للكيلو للمستهلكين في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية هى أسعار استرشادية لجميع التجار.
 
وأشار إلى أن التربية المنتظمة للدواجن فى شهر رمضان ستوفر 2.2 مليون طائر هو ما يوفر اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، مشيرا إلى عدم احتياج مصر إلى استيراد الدواجن خلال شهر رمضان.
 
وأوضح عبد العزيز السيد، أن شعبة الدواجن ستشارك فى معارض "أهلا رمضان" لتوفير الدواجن فى منافذ المعرض بالقاهرة، لافتاً إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة التموين للتجهيز للمشاركة فى معارض أهلا رمضان.
 
وأعلن رئيس الشعبة، أنه تم إجراء مسح على بعض المحافظات للتأكد من خلوها من المرض الذى انتشر فى بعض القرى ولابد من الخروج إلى الظهير الصحراوى وإنشاء مزراع جديدة، مطالبا المحافظات بإتاحة أراضى لإنشاء المزارع فى الظهير الصحراوى وتبسيط الإجراءات لكن نعانى من البيروقراطية.
 
وعلى جانب آخر، أعلن أن الشعبة تسعى لإنشاء شعبة للأطباء البيطريين فى غرفة القاهرة التجارية ليتم التنسيق معها فيما يتعلق بالثروة الداجنة في مصر، مشيراً إلى أن المناقشة تجرى حاليا في هذا الأمر.
 
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