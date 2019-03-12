شحوط باخرة سياحية لأكثر من 36 ساعة بنيل أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد المجرى الملاحى لنهر النيل بمحافظة أسوان، شحوط باخرة سياحية قادمة من مدينة الأقصر فى طريقها إلى مدينة أسوان، فى المنطقة المعروفة باسم "جزيرة الرمادى" بمركز إدفو.

وكانت الباخرة السياحية "ميس كورال2" إنطلقت من أحد مراسى مدينة الأقصر فى طريقها إلى أسوان، ولا تحمل على متنها سائحين، وأثناء مرورها فى نهر النيل بنطاق مركز إدفو، إنحرف سائق الباخرة عن الطريق إلى المنطقة المعروفة باسم "جزيرة الرمادى" مما أدى إلى شحوط الباخرة.

وبإبلاغ غرف العمليات المختصة، حاولت الإنقاذ النهرى وشرطة العائمات إعادة تسيير حركة الباخرة لمجرى النيل، ولا تزال المحاولات مستمرة لأكثر من 36 ساعة، فى حضور اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، والعميد محمد العنانى مأمور مركز شرطة إدفو.