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شاهد فى دقيقة.. إجراءات الرى لترشيد استهلاك المياه × 10 معلومات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. إجراءات الرى لترشيد استهلاك المياه × 10 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار - جرافيك هدير الصادق
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تسعى للتوسع فى تعميم نظم وأساليب الرى الحديث فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف الإسراع فى عمليات استصلاح الأراضى وزيادة معدل التوسع نتيجة تقليل نسب المساحة المفقودة فى إقامة المراوى والمصارف وآلات الرى العادية والتى تشغل 20% من المساحة الكلية.

 

وتسعى الرى لترشيد استهلاك المياه من خلال الإجراءات التالية..
 

- مواجهة محدودية الموارد والنمو السكانى والتعدى على الرقعة الزراعية

- رفع وعى المزارعين للحفاظ على المياه من خلال ترشيد الاستخدام

- توفير المياه للمشروعات القومية

- توعية المزارعين للتعامل مع شبكات الرى والصرف كأنها ملكية خاصة

- تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه خاصة الأرز وقصب السكر

- خفض الفاقد بشبكة الرى وتعظيم العائد من وحدة المياه

- تطبيق أساليب الرى الحديثة من رش وتنقيط

- تطوير منظومة الرى من مساقى وترع فرعية

- تطوير 75 ألف فدان من 2014 حتى 2018 بالمحافظات

- دراسة مشروع متكامل لتطوير نظم الرى فى مساحة 50 ألف فدان بالفيوم


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اليوم السابع بلس




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