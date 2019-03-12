شاهد .. "الحلم أصبح حقيقة".. محور المحمودية شريان أمل للإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

يعد مشروع محور المحمودية بالإسكندرية، هو أحد المشروعات القومية الهامة التى يتم العمل بها حاليا على قدم و ساق تمهيدا لافتتاح فى 30 يونيو القادم، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بسرعة الانتهاء من هذا المحور الهام الذى يعد شريان أمل لمدينة الإسكندرية.

اليوم السابع يرصد فى الفيديو التالى أهم تفاصيل مشروع محور المحمودية و مراحل التنفيذ

* إستطاع مشروع محور المحمودية ، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى و محور تنموى متكامل بطول 21 كيلومتراً

* يبدأ محور المحمودية من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً

* يخدم المشروع 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى إجتماعى متوسط، وهى أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الأسكندرية

*المشروع يتخلله 25 محور عرضى للربط بالاحياء الداخلية .. 11 كوبرى سيارات و 14 للمشاه

* المحور الجديد يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام

*يتم حاليا تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللإمتداد المستقبلى لمدينة الأسكندرية بإجمالى 1,5 مليون متر مكعب يوميا

*القطاع المغطى فهو يبدأ من محطة مياه السيوف بالكيلو متر 62 وحتى المصب بالكيلو متر 77 بطول حوالى 15 كيلو متر طولي

* عبر مراحل المشروع تم تطهير الترعة و إزالة الإطماءات المتراكمة عبر السنين بقاع الترعة ، بإجمالى حوالى 2,5 مليون متر مكعب

*يتضمن المشروع إنشاء 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالى تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام

*يوفر المشروع حوالى 15 ألف فرصه عمل مباشرة وحوالى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالى حوالى 40 ألف فرصة عمل بالمشروع



































