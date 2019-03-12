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سوريا تدين تصريحات أمريكية حول الجولان المحتل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:02 م
سوريا تدين تصريحات أمريكية حول الجولان المحتل الجولان المحتل
دمشق (أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم الثلاثاء، تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، حول الجولان السوري المحتل .

 

وقالت مصدر رسمي بالوزارة - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "تصريحات جراهام تعبر عن عقلية الهيمنة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة نظرة تخدم المصالح الإسرائيلية، مضيفا أن هذه التصريحات "لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا بل تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة للقانون الدولي"، مؤكدا أنه "لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي إجراءات تغير من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية".

 

وشدد أن الاحتلال سيزول مهما طال أمده ولن تستطيع كل "قوى الهيمنة" كسر إرادة التحدي لدى السوريين.

 

وكان ليندسي جراهام قال ، أمس الإثنين، إنه يؤيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اعتبار الجولان جزءا من إسرائيل، متعهدا، في الوقت نفسه، بالعمل للاعتراف بذلك.

 

 


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