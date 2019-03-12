سرقة 3 سيارات محملة بحفاضات أطفال غرب الإسكندرية.. والمباحث تبحث عن الجناة

الإسكندرية- أسماء على بدر

شهد طريق العامرية غرب الإسكندرية، واقعة سرقة 3 سيارات محملة بحفاضات الأطفال، فى طريقها لميناء الإسكندرية، تابعة لأحد شركات التصدير، وتم تحرير محضر بالواقعة 4967 أول العامرية.

وتبين بمحضر السرقة، أنه أثناء توجه السيارات لميناء الإسكندرية وتسليمهم للتصدير، أوقفهم أحد السيارات وأكدوا للسائقين والتباع أنهم تابعين للشركة، وقرروا تغيير خط سيرها، وقاموا بإنزال كافة الشحنات من السيارات فى سيارات آخرى.

وتواصل مباحث العامرية، أول فى البحث عن الجناة، وتحديد هويتهم بالتعاون مع الأمن العام .