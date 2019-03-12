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رفع 11 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:21 ص
رفع 11 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة درجات بخارية مخالفة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها، و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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