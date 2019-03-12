رئيس جامعة حلوان يزور "الفنون التطبيقية" بعد حصولها على الاعتماد والجودة

وائل ربيعى

أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن اعتزازه بما حققته كلية الفنون التطبيقية من تقدم بعد حصول الكلية على درجة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة ميسون قطب عميد الكلية الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وفريق عمل الكلية نظراً لمجهوداتهم الكبيرة التى بذلوها حتى تتوج الكلية بالاعتماد.

وقال رئيس الجامعة خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اليوم لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وأثناء لقائه مع أعضاء وحدة الجودة بالكلية، أن حصول عدد من كليات الجامعة على الاعتماد والجودة يتماشى مع ما تتطلع إليه الجامعة فى أن تتبوأ مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالى نظراً لما تقوم به كليات الجامعة من مجهودات تسهم فى تحقيق التطور والتقدم المستمر هذا بالإضافة إلى تفاعل الكليات مع المجتمع المحيط والتأثير المباشر فيه من خلال أبحاث رائدة مرتبطة بالمجتمع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة والتى تسعى دائما إلى الارتقاء بنوعية الخدمات التى تقدمها للمجتمع وتعمل على تعزيز مكانتها وجذب الطلاب لدراسة برامجها وتسعى دائما إلى الإرتقاء بمستوى الخريجين، وكذلك تحقيق مزيد من التطوير والتقدم العلمى.

وأثناء الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد الدورات التدريبية التى تقيمها الكلية فى إطار مبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث بدأ اليوم تفعيل المبادرة بجامعة حلوان بعدد عشرون متدرب فى الكليات الثلاثة الاقتصاد المنزلى والفنون التطبيقيه والتعليم الصناعى فى العديد من المجالات وشهدت الدوره فى يومها الأول تفاعل منقطع النظير من المتدربين من خلال التدريب على حرفه يمتهنها المتدرب ويتطلبها سوق العمل وسوف تستمر الدورات التدريبية بالكليات حتى نهاية شهر مارس بإجمالى خمسة وسبعين ساعة وبعدها يكون المتدرب مؤهلا لسوق العمل حيث يتم تدريبهم فى كلية الفنون التطبيقيه على صناعة الحلى وفى التعليم الصناعى على إصلاح الأجهزة، وفى الاقتصاد المنزلى على صناعة الجلود.



