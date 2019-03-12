رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظات

كتبت هند مختار

-وزير الشباب:مبادرة الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات إستثمارية والإرتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة جهود وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمراكز الشباب من خلال نظام حق الإنتفاع للقطاع الخاص.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، حرص الحكومة علي تبني سياسات تنموية وطنية تركز علي الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنمية وزيادة مواردها المالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء المالية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن وزارة الشباب والرياضة قامت بطرح مشروع الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية والشبابية والخدمية الموجودة بمراكز الشباب المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنظام حق الإنتفاع للقطاع الخاص.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي أن مجلس الوزراء وافق علي ما عرضته الوزارة بطرح هذه المشروعات علي أن يكون وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية الخاصة بالهيئات الشبابية، مضيفاً أن مبادرة الوزارة في هذا الشأن جاءت إستجابة لقيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشان القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، بحيث يتم تنفيذ مشروعات إستثمارية والإرتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة اية أعباء مالية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن هذه المشروعات والإستثمارات تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة بتلك الإستثمارات، فضلاً عن زيادة الموارد الذاتية لمراكز الشباب والتي يزيد عددها عن 4200 مركز منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنال العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة الإشارة إلي أن المرحلة الأولى من المشروع والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي يونيو 2022، تستهدف طرح مشروعات إستثمارية في عدد 18 محافظة تضم(القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية)، حيث تم حصر ما يقرب من 700 مشروع في 480 مركز شباب بالمحافظات.

وسلط وزير الشباب والرياضة ، الضوء علي ما تم تنفيذه حتي الآن إعتباراً من أكتوبر 2018 وحتي فبراير 2019، حيث تم الإنتهاء من إجراءات البت الفني والمالي لعدد 21 مشروعا في عشر محافظات بإجمالي تكلفة إنشائية وصلت إلي 126,8 مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية بالمحافظات المطروح بها المشروعات للتعرف علي مدي التقدم في المشروع ومعوقات التنفيذ حتي يتسني التغلب عليها والإنتهاء من المشروع وفقاً للمواعيد المتفق عليها، مضيفاً أن الوزارة حريصة علي إستغلال حالة الزخم والإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة القصيرة الأولي من عمر المشروع، في تحقيق المزيد من التقدم خلال المستقبل القريب حيث أن تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص مدتها الزمنية سيساهم في ظهور المشروعات علي الأرض مما سيشجع مستثمرين جددا للإنضمام للمشروع، وفي الختام أشار الوزير إلي أنه جار طرح العديد من المشروعات في مراكز الشباب المستهدفة وفقاً للخطة الموضوعة وسيتم البت فيها خلال شهر مارس 2019