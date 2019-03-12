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رئيس المفوضية الأوروبية: اتفقت على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا مع ماى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:03 ص
رئيس المفوضية الأوروبية: اتفقت على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا مع ماى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الاثنين إنه وافق على تعديلات على صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

 

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مع ماي في ستراسبورج عند منتصف الليل "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بأيرلندا الشمالية)".

 

وأضاف "الاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ".

 


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