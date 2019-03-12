رئيس المفوضية الأوروبية: اتفقت على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا مع ماى

رويترز

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الاثنين إنه وافق على تعديلات على صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.