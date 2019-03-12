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حداد يمزق عامل فى مشاجرة بسب فتاة بالخانكة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:38 ص
حداد يمزق عامل فى مشاجرة بسب فتاة بالخانكة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية – نيفين طه
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مزق حداد جسد عامل فى مشاجرة بينهما فى الخانكة، بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجنى عليه، وعندما عاتبه حدث بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغا من " احمد .ش .ا" حداد بحدوث مشاجرة بين نجل عمته وأحد الأشخاص وإحداث إصابات به بناحية شارع المصانع، إخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأنتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من "احمد. م" نجل عمة المبلغ" مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وطعنات متفرقة بالجسم، وتم نقلة لمستشفى الدمرداش ، وطرف ثان "إسلام .ا . ا" حداد مصاب بجرح أسفل الذقن وذلك بسبب قيام الثانى بمعاكسة شقيقة الأول، ولدى قيام الأول بمعاتبة الأخير حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها كل طرف منهما بالتعدى على الآخر بالضرب، محدثاً ما به من إصابات 

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواة "، وتولت النيابة التحقيق

 

 


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