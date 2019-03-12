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حبس عامل قتل طليق والدته بسبب خلافات مالية فى بولاق

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:27 م
حبس عامل قتل طليق والدته بسبب خلافات مالية فى بولاق محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل متهم بقتل طليق والدته بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل طليق والدته بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الإعتداء عليه بسلاح أبيض.
 
وبإجراء التحريات تبين أن عامل تشاجر مع طليق والدته وطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية،  مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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