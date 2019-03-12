حبس جزار قتل شابا بعدما اتهمه بإرسال رسائل عاطفية لابنته فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس جزار لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بإمبابة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة أصدرت فى وقت سابق قرارا بتشريح جثمان الشاب الضحية وطالت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة أنهت حياته في الحال، وبإجراء التحريات تبين أن جزار وراء قتله، حيث طعنه بسلاح أبيض بسبب اتهام القاتل للمجني عليه أنه وراء إرسال رسائل عاطفية لابنته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.