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ثقافة شمال سيناء تنفذ "قافلة الوديان" بقرية الروضة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:53 ص
ثقافة شمال سيناء تنفذ "قافلة الوديان" بقرية الروضة قافلة الوديان بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الثقافة بشمال سيناء، عن تنفيذها فعالية قافلة الوديان فى قرية الروضة بشمال سيناء .

وقالت كاميليا أدم مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، إن القافلة نظمت تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واستهدفت الأهالى بالتجمعات السكانية وطلبة المدارس بالقرية .

وأشارت مدير ثقافة شمال سيناء، إن الفعالية تضمنت ورش حرف بيئية وأدبية، ومحكى وفن تشكيلى مسرح تصنيع عرائس وإنشاد دينى، والثوب البدوى السيناوي.

أضافت إنه تفاعل  تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية الإبتدائية مع الورش الإبداعية المختلفة، وتشكلت ملحمة فنية ثقافية إبداعية  أضفت للمكان جمالا ورونقا وسعادة على وجوه البراءة لأطفال قرية الروضة وإخوانهم من القرى المجاورة لهم.

قافلة الوديان الثقافية (1)
قافلة الوديان الثقافية

 

قافلة الوديان الثقافية (2)
قافلة الوديان الثقافية

 

قافلة الوديان الثقافية (3)
قافلة الوديان الثقافية

 

 


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