تموين الوادى الجديد: استلام 719 بطاقة تموين ذكية جديدة للمنتفعين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول 719 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات.

وقال صلاح السيد مدير مديرية التموين بالمحافظة، انه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية على مرحلتين الأولى تضمنت 102 بطاقة والمرحلة الثانية 617 بواقع 35 بطاقة لمركز بلاط، 64 بطاقة لمركز باريس، 77 بطاقة لمركز الفرافرة، و201بطاقة لمركز الداخلة، و240 بطاقة لمركز الخارجة.

وأضاف صلاح فى بيان له ، أنه شدد على جميع مسئولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بسرعة تسليم البطاقات للمستفيدين فى أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الواحاتية.