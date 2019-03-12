"تعليم أسيوط" يناقش مقترحًا لمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أسيوط - هيثم البدرى

عقد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم مديرى عموم الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل التعليمية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات، وممثلين عن اتحادات الطلاب بالمراحل التعليمية الثلاثة، لمناقشة المواعيد والجداول المقترحة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والشهادة الإعدادية العامة، والمهنية للعام الدراسى 2019/2018، وذلك لعرضها على اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

وأوضح هشام طاهر مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة 3 جداول مقترحة لمواعيد الامتحانات، وكان أحد هذه المقتراحات أن تبدأ امتحانات صفوف النقل، للمراحل الثلاثة يوم 22 أبريل 2019، وتنتهى فى 9 مايو، بينما تبدأ إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 11 مايو وتنتهى يوم 16 من نفس الشهر

وأشار مدير إدارة شئون الطلاب، إلى أنه فى حالة وجود إستفتاء على الدستورفى نفس موعد المقترح سيتم تعديل مقترح المواعيد.