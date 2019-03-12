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الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:02 م
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تسليم 205 تابلت لطلبة مدارس الشيخ زويد بشمال سيناء

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:51 م
تسليم 205 تابلت لطلبة مدارس الشيخ زويد بشمال سيناء وزير التربية و التعليم
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، قيامها تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى. 
 
وقال حسين عراده، مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، إن الإدارة تسلمت حوالي 205 أجهزت تابلت، أمس الاثنين، من مديرية التربية والتعليم، وبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم 79 جهاز، على طالبات الصف الأول بمدرسة الإمام الغزالي الثانوية، وسيتم التوزيع تباعا على طلاب مدرسة الشيخ زويد الثانوية، بعدد 68 جهاز، و طلاب و طالبات مدرسة الفارابي الثانوية المشتركة بعدد 14 جهازاً، كما سيتم توزيع 44 جهازًا على المعلمين، والتوجيه وفقا لظوابط وزارة التربية والتعليم المحدد للفئات التي ستتسلم جهاز التابلت المدرسي، و ذلك بعد سداد الرسوم المحددة.
 
أضاف مدير الإدارة، أنه تم توصيل كابلات نقل الإنترنت الي مدرستي الامام الغزالى الثانوية بنات، و مدرسة الشيخ زويد الثانوية بنين، وجار استكمال التجهيزات، بتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم.
 
 

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