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تحصين 364424 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:29 ص
تحصين 364424 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية تحصين ماشية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أنه تم تحصين 364424 رأس من الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك اعتبارا من بداية الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية، بداية من يوم السبت الموافق 2 فبراير2019 وحتى السبت الموافق 9 مارس 2019 بنسبة 104.1% من المستهدف تحقيقه .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تحصين وتسجيل وترقيم كل حيوان، كما تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها الحيوان والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك لعمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها .

من جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى القرى والمراكز على نطاق المحافظة، بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات، والحفاظ عليها والقضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 


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