video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لمدة عام ..

تجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطى نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:29 م
تجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطى نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 599 لسنة 2019 بتجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطى، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة اعتبارا من نهاية مارس الجارى ولمدة عام.

يذكر أن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، ينص في مادته التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية، لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة المالية تتيح أنظمة السداد الالكترونى لأقساط التمويل متناهى الصغر

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

رضا عبد المعطى

محمد عمران




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة