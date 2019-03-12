تجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطى نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 599 لسنة 2019 بتجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطى، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة اعتبارا من نهاية مارس الجارى ولمدة عام.

يذكر أن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، ينص في مادته التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية، لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى.