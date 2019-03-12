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تأييد حبس مهندس 4 سنوات بتهمة خطف ابنه وتهريبه لتركيا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:32 م
تأييد حبس مهندس 4 سنوات بتهمة خطف ابنه وتهريبه لتركيا خطف - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس مهندس 4 سنوات مع الشغل بتهمة خطف ابنه من طليقته وتهريبه لتركيا .

 

كما خففت المحكمة حبس جد الطفل لـ 4 أشهر، وتأييد حبس عمته و7 آخرين عامين و6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

 

كان بلاغا قد ورد لقسم شرطة أول مدينة نصر من المواطنة "عندليب .م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها عودة ابنها "آسر أ.ن"، 4 سنوات، من مدرسته بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام سكنها، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين، بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصى خشبية واستعرضوا القوة، وإحداث حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد .ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

 

تم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله، وأشيع بين المواطنين بمطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

 

تم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائى من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.

 

كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخص آخرين، وهم كل من والد طليق المبلغة "نبيل .ب.أ"، 64 سنه، بالمعاش، شقيقة طليق المبلغة نورهان، 32 سنه، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال "طليق المبلغة طارق ح.م، 65 سنه صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة أحمد ط، 28 سنه موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو .ط"، 23 سنه طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلى، "بيتر .م.م"، 37 سنه مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائى ع.أ" 34 سنه مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والمحكوم عليه فى قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، خالد .ع.ج 27 سنه، محمد .ع.ج21 سنه حاصلين على دبلوم ومقيم بدائرة قسم المرج، السيد .ج.م، 51 سنه سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، إبراهيم .م.س، 25 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، أشرف .س.م 26 سنه بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذى تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية فى اليوم التالى لارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع طليق المُبلغة، حيث قام طليقها بالاتفاق مع الأول حتى السابع على ارتكاب الواقعة، ورصد المتهمين من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل واستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الأخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 ألف جنيه.

 

وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم أمام الأتوبيس، اعترض طريقه المتهمين من السابع حتى الأخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادى والثانى عشر وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار.

 

كما أرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين، 3 سلاح أبيض "مطواة"، 2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

اب يخطف ابنه ويهربه لتركيا




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