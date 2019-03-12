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تأجيل محاكمة 15 متهما بالتعدى على ضباط بالبدرشين لـ10 يونيو المقبل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:31 م
تأجيل محاكمة 15 متهما بالتعدى على ضباط بالبدرشين لـ10 يونيو المقبل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، لجلسة 10 يونيو لشهود الإثبات وعرض المتهم الأول على الطب الشرعى.
 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمن: "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.
 
 
كما أسندت النيابة للمتهمين حبازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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