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بيطري القليوبية: تحصين 85% من المستهدف للتحصين ضد الحمى القلاعية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:00 ص
بيطري القليوبية: تحصين 85% من المستهدف للتحصين ضد الحمى القلاعية تحصين الماشية - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، تحصين 85% من المستهدف بالحملة القومية للحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت الثاني من فبراير الماضي لتحصين الماشية ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل، مشيرة إلى أن المستهدف بالمحافظة هو تحصين 176 ألف حيوان "أبقار وجاموس" بنسبة تغطية 100%.

وأضافت "العسيلي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية تتابع ايضا أعمال الحملة القومية لمكافحة مرض الجلد العقدي والتي انطلقت بداية مارس الجاري حتي انتهاء الشهر ذاته، ويكون المستهدف منها 62% من الأبقار بالمحافظة، مشيرة إلى أن العام الجاري سيشهد استكمال رفع كفاءة نقاط الذبيح إلى جانب تطوير 8 مجازر بالمحافظة منها إحلال كلي وجزئي.

 

وأكدت، أن المديرية تكثف من الحملات الخاصة بالأسواق وشوادر بيع اللحوم والاسماك والمصنعات وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لجشع التجار، إلى جانب ردع كل المخالفين.

 

 


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