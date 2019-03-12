بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نشر بيانات التضخم

رويترز

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان عند الفتح اليوم الثلاثاء مع صدور بيانات تضخم دعمت نهج "التحلي بالصبر" الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بينما ضغطت خسائر بوينج لليوم الثاني على المؤشر داو.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.58 نقطة أو 0.20 % إلى 25600.30 نقطة ، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يمقدار 4.04 نقطة أو 0.15 % إلى 2787.34 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 13.79 نقطة أو 0.18 % إلى 7571.85 نقطة.