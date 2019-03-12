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الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:24 م
خالد صلاح
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بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نشر بيانات التضخم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:22 م
بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نشر بيانات التضخم بورصة وول ستريت
رويترز
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ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان عند الفتح اليوم الثلاثاء مع صدور بيانات تضخم دعمت نهج "التحلي بالصبر" الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بينما ضغطت خسائر بوينج لليوم الثاني على المؤشر داو.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.58 نقطة أو 0.20 % إلى 25600.30 نقطة ، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يمقدار 4.04 نقطة أو 0.15 % إلى 2787.34 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 13.79 نقطة أو 0.18 % إلى 7571.85 نقطة.

 


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