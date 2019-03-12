بعد انقطاع الكهرباء.. وفاة 21مريضا بمستشفيات فنزويلا والبرلمان يعلن الطوارئ

كتبت فاطمة شوقى

تجاوزت فنزويلا بالفعل 100 ساعة بدون كهرباء، مما أدى إلى وفاة 21 شخصا على الأقل بسبب نقص الرعاية فى المستشفيات، والنظام الفنزويلى يستمر فى تعليق أنشطة المدارس وساعات العمل.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، فقد مد نظام نيكولاس مادورو ، تعليق العمل والأنشطة المدرسة لمدة 24 آخرى، بعد انقطاع التيار الكهربائى الذى أصاب جميع الفنزويليين منذ الخميس الماضى.

ومن ناحية آخرى، وافقت الجمعية الوطنية لفنزويلا على طلب خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا ، لإعلان الطوارئ الوطنية، بسبب انقطاع التيار الكهربائى، مما يسمح للجمعية الوطنية بالتماس التعاون الدولى أو التدخل الأجنبى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد الموافقة ، يبدأ المرسوم اليوم ويستمر لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده لمدة 30 يومًا إضافيًا بموجب التصويت الذى تم للتو.

وكان انقطاع التيار الكهربائى متكررًا في فنزويلا منذ عام 2009 ، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا فى السنوات الأخيرة ، عندما دخلت البلاد فى أزمة اقتصادية يزعم نظام مادورو أنها نجمت عن "حرب" ضد إدارته.

وأشارت شبكة أطباء من أجل الصحة إلى أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن 21 حالة وفاة بسبب قلة الاهتمام فى المستشفيات بسبب الفشل الكهربائى الهائل، ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن هذا العدد قد ينمو فى الساعات المقبلة.