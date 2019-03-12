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بتكلفة 2 مليار جنيه.. تعرف على خطة تطوير وإنشاء 124 مجزرا بالمحافظات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:30 ص
بتكلفة 2 مليار جنيه.. تعرف على خطة تطوير وإنشاء 124 مجزرا بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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تبدأ وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، خطة لتطوير كل المجازر على مستوى الجمهورية، لتكون بأفضل صورة حضارية وممكنة بما يحقق عائد اقتصادى منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطى مساحة جغرافية كبيرة، ويتم ذبح عدد كبير من الحيوانات به.
 
 
 
ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن خطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، كالتالى:
 
1- وزارتا التنمية المحلية والزراعة يتعاونان معا لتطوير ورفع كفاءة 114 مجزرا.
 
2- تكلفة تطوير المجازر الحالية تصل إلى حوالى 500 مليون جنيه.
 
3- إنشاء 10 مجازر جديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه منها 5 مجازر نص آلى و5 أخرى.
 
4- تهدف الخطة لتطوير مجازر المحافظات لتخرج بصورة حضارية بما يحقق عائدا اقتصاديا منها.
 
5- يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات.
 
6- تشديد الرقابة على الآلات والمعدات الموجودة فى كل المجازر لضمان عدم حدوث أى ضرر لها.
 
7- توفير برامج لتدريب وتأهيل العاملين فى كل المجازر على مستوى الجمهورية.
 
8- التنمية المحلية تنسق مع المحافظات لتوفير أراض لإقامة وحدات لتدوير ومعالجة مخلفات الذبح.
 
9- دراسة الاستفادة من المخلفات الخاصة بالذبح وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص.
 
10- تمت معاينة كل المجازر وتقييم حالتها وتحديد أولويات التطوير ومتطلبات كل مجزر.

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