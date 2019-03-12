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باكستان: تم إحراز تقدم فى محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:06 م
باكستان: تم إحراز تقدم فى محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة وزيرالخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
إسلام آباد (أ ش أ)
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قال وزيرالخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم فى محادثات السلام الجارية بين كل من حركة "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية، والتى امتدت لأكثر من أسبوعين.

وأضاف قريشى - فى مؤتمر صحفى عقده فى إسلام آباد مع نظيره الألمانى هايكو ماس نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن باكستان قد شجعت جميع الفصائل داخل أفغانستان على الجلوس معا لإجراء حوار جاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من باكستان المساعدة فى جهودها لإيجاد سلام عن طريق التفاوض مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب فى التاريخ الأمريكى.

وترفض حركة طالبان التفاوض مع حكومة كابول التى لا تشارك فى المحادثات الجارية.

 


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