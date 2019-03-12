انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 4 إلى 5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.