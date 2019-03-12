اليوم.. غلق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس

تغلق لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، باب التقدم بطلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، على أن يتم إعلان القوائم الاولية لأسماء المرشحين، خلال الفترة من الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس الحالى.

وكانت اللجنة قد حددت فترة التنازلات بين المرشحين، من السبت 16 إلى الاثنين 18 مارس الحالى، وسيكون إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 إلى الخميس 21 مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22 إلى الأحد 24 مارس، ويكون النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 إلى الخميس 28 مارس.

وبلغ عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة 93 مرشحا، بينهم 15 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كل المقاعد فوصل إجمالى عدد المرشحين إلى 408 مرشحين على 195 مقعدا، حيث ترشح 74 على منصب نقيب فرعى و151 على مستوى عام فوق السن و183 على مستوى تحت السن.

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات، يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل، تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة يوم الجمعة 26 أبريل 2019.