video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوزراء": المنطقة اليابانية بمحور قناة السويس ستحدث طفرة صناعية كبيرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:09 م
"الوزراء": المنطقة اليابانية بمحور قناة السويس ستحدث طفرة صناعية كبيرة المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس اجتماع رئيس الوزراء بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، موضحًا أن الاجتماع شهد مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في منطقة محور قناة السويس، وهذا الأمر سيكون ذلك نقلة في علاقات البلدين، وسيحدث نقلة وطفرة كبيرة فى الصناعة المصرية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، :"اليابانيين دارسين مصر وقرءوا عنها قبل أن يأتوا إليها، والوفد اليابانى كان منظمًا للغاية ويعرف الكثير عن مصر".

وقال سعد ، إن وزير المالية أوضح للوفد ما يحدث فى إصلاح منظومة مصلحة الجمارك، وقانون الجمارك الجديد الذى سيحقق السيولة والمرونة المطلوبة التي ينادى بها المستثمرين، وسيجلب نوعًا من الحوكمة وميكنة منظومة الجمارك لتقليل تدخل العنصر البشرى ، مشيرا الى أن رئيس الوزراء أكد أن التعديلات الأخيرة فى قانون الاستثمار التي أُقرت منذ أسبوع فقط، سيوفر الكثير من الحوافز للمستثمرين، ما سيعطي المستثمرين الموجودين على أرض مصر حوافز إضافية لاستكمال وتوسيع استثماراتهم في مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير اليابان: استقرار الاقتصاد زاد اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار بمصر

متحدث الوزراء

نادر سعد

الحكومه

مجلس الاعمال المصرى اليابانى

اليابان




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة