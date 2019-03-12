"الوزراء": المنطقة اليابانية بمحور قناة السويس ستحدث طفرة صناعية كبيرة

كتب محسن البديوى

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس اجتماع رئيس الوزراء بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، موضحًا أن الاجتماع شهد مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في منطقة محور قناة السويس، وهذا الأمر سيكون ذلك نقلة في علاقات البلدين، وسيحدث نقلة وطفرة كبيرة فى الصناعة المصرية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، :"اليابانيين دارسين مصر وقرءوا عنها قبل أن يأتوا إليها، والوفد اليابانى كان منظمًا للغاية ويعرف الكثير عن مصر".

وقال سعد ، إن وزير المالية أوضح للوفد ما يحدث فى إصلاح منظومة مصلحة الجمارك، وقانون الجمارك الجديد الذى سيحقق السيولة والمرونة المطلوبة التي ينادى بها المستثمرين، وسيجلب نوعًا من الحوكمة وميكنة منظومة الجمارك لتقليل تدخل العنصر البشرى ، مشيرا الى أن رئيس الوزراء أكد أن التعديلات الأخيرة فى قانون الاستثمار التي أُقرت منذ أسبوع فقط، سيوفر الكثير من الحوافز للمستثمرين، ما سيعطي المستثمرين الموجودين على أرض مصر حوافز إضافية لاستكمال وتوسيع استثماراتهم في مصر.