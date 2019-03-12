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وسط مشتريات عربية وأجنبية..

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:50 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 15117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2459 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 19279 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.


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