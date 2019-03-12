اللجنة العامة بالمنوفية ترسل "نتائج أشمون" للوطنية للانتخابات اليوم

كتبت هدى أبو بكر

انتهت أمس الاثنين عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، حيث جرت عملية فرز الأصوات بمقر اللجان الفرعية، والتى أرسلت أوراق ومحاضر الفرز للجنة العامة بالمنوفية.

وترسل اللجنة العامة بدورها محاضر الحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء.

ويقدم المرشحين أيضا اليوم التظلمات على عملية فرز الأصوات أمام اللجنة العامة والتى تحيلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.