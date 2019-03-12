video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اللجنة العامة بالمنوفية ترسل "نتائج أشمون" للوطنية للانتخابات اليوم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:00 ص
اللجنة العامة بالمنوفية ترسل "نتائج أشمون" للوطنية للانتخابات اليوم انتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

انتهت أمس الاثنين عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، حيث جرت عملية فرز الأصوات بمقر اللجان الفرعية، والتى أرسلت أوراق ومحاضر الفرز للجنة العامة بالمنوفية.

وترسل اللجنة العامة بدورها محاضر الحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء.

ويقدم المرشحين أيضا اليوم التظلمات على عملية فرز الأصوات أمام اللجنة العامة والتى تحيلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ14 لعقار فى ظروف غامضة بالمطرية

مصرع عامل فى انهيار حفرة صرف صحى بقرية موشا بأسيوط

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

دائرة أشمون

المنوفية

مجلس النواب




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة