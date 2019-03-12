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الكرملين : الموقف الأمريكى من مشروع (التيار الشمالى-2) "عدائى"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:38 م
الكرملين : الموقف الأمريكى من مشروع (التيار الشمالى-2) "عدائى" المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ
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وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف الموقف الأمريكى من مشروع (التيار الشمالى-2) ب"العدائى" وبالمحاولة غير النزيهة فى مجال المنافسة.
وقال بيسكوف - فى تصريح له اليوم /الثلاثاء/ تعليقا على تصريحات أمريكية بشأن نية واشنطن فرض عقوبات إضافية على (التيار الشمالى-2) - : "إن أسعار الغاز الروسى المنقول عبر أنابيب المشروع هى أسعار تنافسية، وأنه على الولايات المتحدة التفكير فى كيفية بيع الغاز الذى تنتجه مرتفع الثمن".
وأضاف المتحدث : "أن الموقف العدائى غير التنافسى من قبل الولايات المتحدة لهذا المشروع الاقتصادى معروف جيدا، وهو ليس جديدا بالنسبة لنا".


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