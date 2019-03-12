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الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:38 م
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القبض على 1599هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالبحيرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:37 م
القبض على 1599هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
أسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1599هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.
 
كما أسفرت الحملة عن، تحرير 1684مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.
 
 

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