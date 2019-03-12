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العراق: إعادة 16 طفلًا مختطفًا لدى داعش في سوريا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:01 م
العراق: إعادة 16 طفلًا مختطفًا لدى داعش في سوريا تنظيم داعش
بغداد (أ. ش. أ)
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أشرفت قيادة عمليات الحشد الشعبي العراقية على إعادة 16 طفلًا مختطفًا لدى تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.

 

وذكرت استخبارات القيادة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - أنه بالتنسيق مع العمليات المشتركة أشرفت قيادة عمليات الحشد في نينوي على إعادة 16 طفلًا عراقيًا مختطفًا لدى التنظيم في سوريا، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مجموعة من الأطفال اختطفهم التنظيم أثناء سقوط الموصل.

وأضافت أنه تم إحضار الأطفال البالغ عددهم 16 طفلًا بينهم 12 طفلًا إيزيديا في سنجار و4 أطفال من تلعفر وتأمين إيصالهم إلى مناطق سكناهم، موضحًا أن شيوخ نينوي أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود الإنسانية من قبل قيادة الحشد الشعبي المساهمة بإرجاع أبنائهم المختطفين، مؤكدين في الوقت ذاته استعدادهم التام للتعاون مع الحشد والقوات الأمنية لدرء أي خطر الإرهاب.

 


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