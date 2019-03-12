"الصحة العالمية " مخاوف من انفلونزا جديدة تصيب الخفافيش وتنتقل للبشر

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود مخاوف فى العالم حول امكانية الإصابة بنوع جديد من فيروس الانفلونزا الذى ينتقل من الحيوانات مثل الخفافيش، أو الخنازير للبشر، إذ حذر خبراء الصحة البارزون من امكانية انتقال النوع الجديد من الانفلونزا من الحيوانات إلى الانسان ،ولكن السؤال هو متى يحدث ذلك ؟؟

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الفيروس الشائع يشكل تهديدًا دائمًا، وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: يجب أن نكون متيقظين ومستعدين إذا حدث هذا،فانه يجب معرفة التكلفة الرئيسية لتفشي الأنفلونزا ،والتى ستفوق بكثير تكلفة الوقاية ، موضحا إن جزءًا من القلق يتمثل في خطر انتقال فيروس أنفلونزا جديد من الحيوانات إلى البشر ، مشيرا الى أن هناك سلالة جديدة من الإنفلونزا تستعد للانتقال من الحيوانات إلى البشر ، قائلا : كشفنا مرة أخرى في فبراير أن الخبراء بدأوا يشعرون بالقلق بشأن الإصابة بالأنفلونزا من الخفافيش.

وقال محمد منير الخبير في علم الفيروسات: "بسبب الدور الذي تلعبه حيوانات المزرعة في نقل الأنفلونزا إلى البشر، يبدو أن فيروس أنفلونزا الخفافيش له القدرة على إصابة البشر مباشرة، أو عن طريق إصابة الحيوانات الأخرى أولاً ، مشيرا الى أنه "لا نعرف ما إذا كان البشر قد أصيبوا بإنفلونزا الخفافيش في الماضي، لكن هذا البحث يشير إلى أن ذلك ممكنا.



الانفلونزا

وأضافت منظمة الصحة العالمية ،أن هناك حوالي مليار حالة إصابة بالأنفلونزا كل عام، مما يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 650 ألف شخص سنويا.

وقد وصل آخر وباء في 2009-10 20عندما ظهرت أنفلونزا الخنازير في المكسيك، بينما أودى وباء الإنفلونزا الإسبانية القاتل في عام 1918 بحياة ما يصل إلى 100 مليون شخص، وأصاب ثلث سكان العالم.

وأشار البروفيسور روبرت دينجوال ، خبير الأنفلونزا لصحيفة "ذا صن"، أن الأوبئة تحدث مرة واحدة في الجيل مضيفا : "إن الأنفلونزا معدية للغاية، وليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لمنعها من التحرك حول العالم، موضحا أنه حاول الأشخاص في عام 2009 ،إجراء فحوصات في المطارات، لكن ذلك لم ينجح لأن الأشخاص مُعدون لمدة أربعة أيام تقريبًا قبل ظهور الأعراض عليهم.

"هناك أشياء محدودة للغاية يمكنك القيام بها، وهناك تدابير للنظافة الشخصية، وغسل يديك، ومحاولة تجنب وضع يديك على الأسطح الملوثة في الأماكن العامة ثم في فمك،لكن بصراحة، من المحتمل أن تلتقط العدوى من خلال مرور شخص عطس في الشارع.

كان آخر وباء للانفلونزا في عام 2010، عندما يُعتقد أن شخصًا واحدًا على الأقل من كل 5 أشخاص في العالم أصيب بها،توفي حوالي 18 ألف و500 شخص في 214 دولة، وفي الشهرين الأولين من هذا العام، تم وضع 2،182 شخصًا في العناية المركزة بسبب الأنفلونزا، حيث حذر المسعفون من أن علة هذا العام أثبتت أنها أكثر فتكًا من السنوات السابقة.



التخوف من الانفلونزا

فيما حذر الدكتور نيك سكريفن، من أن السلالة الحالية تثبت أنها قاتلة ،قد تكون وفيات الأنفلونزا هذا العام هي نفسها أو أعلى من السنوات السابقة، و الأشخاص الاكثر تاثرا بها هم الاصغر سنا ، دون سن الـ 65، ولم يتم تطعيمهم ، قائلا : "إذا كنت شابًا وتتمتع بالصحة،فان الجسم يتفاعل بقوة أكثر مع هذه السلالة ويقاومها،و لكنها تؤثر على البالغين الأصغر سناً ،ومتوسطي العمر.