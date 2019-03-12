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السيسي يبحث مع وزيرة خارجية النرويج تطورات القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:04 م
السيسي يبحث مع وزيرة خارجية النرويج تطورات القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إينا إريكسن سوريدي وزيرة خارجية النرويج.

 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول  تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء الدور التاريخي الذي اضطلعت به النرويج في تيسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى اتفاق أوسلو، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين.
 
وأكد الرئيس في هذا الصدد الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات.
 
 
 
 

 

 


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