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السفيرة نميرة نجم: ملتقى الشباب بأسوان منصة لتبادل الخبرات بين العرب والأفارقة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:17 ص
السفيرة نميرة نجم: ملتقى الشباب بأسوان منصة لتبادل الخبرات بين العرب والأفارقة السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى
(أ ش أ)
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قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى إن ملتقى الشباب العربى والأفريقى، الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 16 مارس الحالى بأسوان، يعتبر منصة للشباب من المنطقتين لتبادل الخبرات، حيث ستتم إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية.

وأضافت نجم - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن تلقى كلمة فى افتتاح الملتقى الذى يأتى تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، والتى نصّت على إقامة منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربى والأفريقى لمناقشة التحديات المهمة التى تواجه كلا المنطقتين، على أن تُعقَد فى مدينة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي.

وأوضحت أن فعاليات الملتقى تشمل العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمائدة المستديرة التى من شأنها سدّ الفجوة بين القادة من الشباب الواعدين وبين صُنّاع القرار والسياسيين والخبراء من مختلَف المجالات لصياغة رؤية شبابية من أجل مستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن الملتقى - الذى يستمر حتى 18 مارس الحالى - يرى أن الشباب فى المنطقة العربية وأفريقيا يجمعهم الكثير من التاريخ، بالإضافة إلى الظروف الحالية، وهو ما يجعل التعاون بينهم ضرورة لتنمية بلادهم، كما يجد الملتقى أن الشباب العربى والأفريقى قادر على صياغة رؤية واعدة للتكامل بين القارة الأفريقية والعالم العربي.

 


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