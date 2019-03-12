السراج يعرب عن انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع في ليبيا

طرابلس )أ ش أ(

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج ، عن انزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع في ليبيا، منتقدا التدخلات السلبية لبعض الدول .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن ذلك جاء خلال لقاء السراج مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، حيث ثمن السراج جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددا على أهمية عودة السفارات للعمل من مقارها في العاصمة طرابلس .

وأكد السراج ضرورة الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة ، ليقول الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع.

واستعرض السراج - خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع في ليبيا ، والدعم الأوروبي لوزارات حكومة الوفاق الوطني في المجال الخدمي والإنساني، وملفي "الهجرة" و"حقوق الإنسان"، مؤكدا أهمية عودة خطوط الطيران الأوروبية لتستأنف رحلاتها مع ليبيا، مطالبا برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية.

من جانبهم ، أكد السفراء دعمهم لحكومة الوفاق الوطني ، مشيدين بتصريحات السراج حول الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية ، مؤكدين على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، وأهمية عقد المؤتمر الوطني الجامع وفقا لهذه الخطة، ليناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية.