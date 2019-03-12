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الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:18 ص
خالد صلاح
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"الزراعة" توصى بوقف رى محصول "الكسبرة وحبة البركة" استعدادا للحصاد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:00 ص
"الزراعة" توصى بوقف رى محصول "الكسبرة وحبة البركة" استعدادا للحصاد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حزمة من الإجراءات  الإرشادية والتوصيات الفنية لمزراعى النباتات الطبية والعطرية، خاصة الكسبرة وحبة البركة، حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول خلال الفترة الحالية.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية أنه من أهم الممارسات الجيدة فى زراعة النباتات العطرية والطبية خلال الشهر الحالى العزيق وتنقية الحشائش باليد وإيقاف الرى استعدادا للحصاد .

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تكليفات لجميع مهندسى إدارة البساتين بتقديم جميع الإرشادات الفنية والتوصيات للمزراعين خلال هذه الفترة، حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول، وتكثيف الحملات المرورية للنهوض بالزراعات البستانية والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية، وإنتاج شتلات وثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.

وأضاف محمود عطا أنه من ضمن التكليفات العمل على تذليل كل العقبات أمام المصدرين للزراعات البستانية وتنفيذ لجميع القرارت الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وضرورة تنفيذ خطة الدولة والوزارة لتحقيق التميز الإقليمى فى الإنتاج الزراعى المصرى، وكذلك إنتاج شتلات ذات مواصفات فنية قياسية تصلح للزراعة فى الأراضى المصرية والتصدير.


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