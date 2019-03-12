الجيش الفلبينى: مقتل مسلحين موالين لـ"داعش" جنوب البلاد

مانيلا(أ ش أ)

أعلن الجيش الفلبينى، اليوم الثلاثاء، مقتل العديد من المسلحين الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابى على أيدى قواته المدعومة بالغارات الجوية ونيران المدفعية، وذلك فى هجوم جديد جنوب البلاد.

وقال الميجور جنرال بالجيش الفلبينى سيريليتو سوبيجانا -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن العديد من القادة البارزين للمسلحين بما فيهم متشدد سنغافورى مطلوب منذ فترة طويلة كانوا ضمن أكثر من 100 مسلح ممن تعرضوا لهجوم القوات الفلبينية فى إقليم "ماجوينداناو" الجنوبى.

وأضاف سوبيجانا أن جنديا واحدا قد قتل فيما أصيب سبعة آخرون فى الاشتباكات المسلحة التى اندلعت بقرية "إينالادان" حيث قصفت مروحيات تابعة للقوات الجوية معسكرا للمسلحين قبل أن تصل قوات الجيش.

وأشار المسئول العسكرى إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة وأن القوات الفلبينية لا تزال تحاول السيطرة الكاملة على المعسكر التابع للمسلحين.