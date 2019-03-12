الجيزة تشارك فى مؤتمر الدول المنتجة والمصنعة للتمور فى أبوظبى

كتب سيد الخلفاوى

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى فعاليات وختام مؤتمر وزراء الزراعة فى الدول المنتجة والمصنعة للتمور والذى نظمتة الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار والزراعة بمدينة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات بحضور 13 وزيرا للزراعة من الدول المنتجة للتمور بينهم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة.

وأكد محافظ الجيزة أن المشاركة فى ذلك الحدث العالمى جاءت لما للمحافظة من أهمية بالغة فى زراعة وصناعة التمور مشيراً ان إجمالى إنتاج الواحات البحرية من التمر يصل إلى 30 ألف طن سنوياً بإجمالى 1,5 مليون نخلة .

وأشار المحافظ أن المؤتمر الذى نظمته الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات يهدف إلى وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء بإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء حيث اسفرت نتائج المؤتمر عن إعلان معالى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان باسم دولة الإمارات عن تقديم مليونى دولار لدعم صندوق منظمة "الفاو" الائتمانى لاستئصال سوسة النخيل الحمراء.

ولفت إلى أن هناك أوجه كبيرة للتعاون بين محافظة الجيزة وجائزة خليفة الدولية حيث تم مسبقاً توقيع بروتوكولاً لإنشاء مخازن للتمور المبردة بالواحات البحرية حيث خصصت المحافظة 10 أفدنة بالواحات البحرية لتنفيذ المشروع وتوسعاته المستقبلية لإنشاء مخازن تمور مبردة سعة 3900 طن تمر نصف جاف بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وفقاً للاشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات الأمن والسلامة.

كما شارك المحافظ فى حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة.