التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدى للاستيراد

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع البنك المركزى، والذى بدوره أصدر تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات "الفول، العدس، الأرز" من الغطاءالنقدى بواقع 100٪؜ ، على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، حتى 15 مارس 2020.

وأكدت وزارة التموين، أن هذا القرار يسرى على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، وذلك حرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزى، على عدم حدوث أى فجوات غدائية مفاجئة، وبما يلبى احتياجات المواطنين، وضمان إتاحة هذه السلع، وضبط اسعارها بالأسواق المحلية.