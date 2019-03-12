التعليم: لم نعلن نتائج اختبارات مسابقة العقود للمعلمين وظهورها خلال أيام

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة لم تعلن أى نتائج متعلقة بالذين أدوا اختبارات العقود المؤقتة فى مسابقة المعلمين حتى الآن.

وأضاف نائب الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تعلن النتائج خلال أيام ويتم تدريب المعلمين الذين سوف يتسلمون العمل على أن يتم تكليفهم مباشرة فور إعلان النتائج.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من اختبارات مسابقة العقود المؤقتة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن قرابة 71 ألف أدوا الاختبارات المؤقتة فى مسابقة العقود على أن تقتصر العقود على الفصل الدراسى الثانى فقط.