"الإسلامية المسيحية لنصرة القدس": الاحتلال يشجع الاعتداء على الكنائس

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اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، تبرئة محكمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة اللد مستوطنين أحرقا كنيسة (نياحة العذراء) فى القدس عام 2016، وكنيسة الطابغة على الشاطئ الشمالى لبحيرة طبريا عام 2015، تشجيعا رسميا واضحا على الاعتداء على المقدسات ودور العبادة.

ونددت الهيئة - فى بيان اليوم الثلاثاء - بتواطؤ سلطات الاحتلال مع المتطرفين والمستوطنين المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيين ودور العبادة، من خلال تبرئتهم أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، داعية إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.

وأشار الأمين العام حنا عيسى إلى خطورة تبرئة المتهمين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستشجع على المزيد من الانتهاكات والاعتداءات بحق الكنائس ودور العبادة ورجال الدين.

ودعا سلطات الاحتلال إلى تحمل مسئولياتها بتوفير الحماية للأماكن الدينية ودور العبادة أولا، ومحاكمة كل من يعتدى على الكنائس والمساجد واحترام الديانات السماوية جميعها.