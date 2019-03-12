الأخوة والمحبة تجمعهما.. ولى عهد دبى يحتفى بـ"محمد بن زايد": يوم ميلاد الفخر

كتب محمد رضا

تجمع علاقات مليئة بالحب والمودة مشايخ آل مكتوم وآل نهيان فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فجذور المحبة والتقارب بين العائلتين الكبيرتين فى الإمارات متوارثة بين أبناء الجيل الحالى عن الأجداد مؤسسى دولة الإمارات العربية المتحدة.



حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان

مشاعر الأخوة والترابط القوى بين مشايخ الإمارات تظهر بشكل واضح فى كافة الصور التى تجمع بينهم فى المناسبات الرسمية والخاصة المتعددة، وهو الأمر الذى برز فى احتفال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذى يحل اليوم الاثنين الموافق 3 مارس، حيث نشر صورة تجمعهما معًا وعلق عليها "يوم ميلاد الفخر".

إضافة إلى هذا جمعت صورة أخرى بين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، وهو يقف بقرب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الأول يحتضن الأخير فى مظهر أخوى يبرز مشاعر الحب والمودة بينهما.



تدوينة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم