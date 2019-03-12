اضبط مخالفة.. 3 بيارات صرف بدون غطاء أمام مدرسة التجارة بنات بالمنيا ..صور

المنيا - فريق المحافظات

رصدت كاميرا اليوم السابع 3 بيارات مياة صرف مفتوحة بدون غطاء، على أعماق كبيرة فى الطريق المؤدية إلى مدرسة التجارة المتقدمة للبنات، ومديرية الزراعة على الطريق الزراعى السريع مصر أسوان.

وتقع تلك البيارات بعد كوبرى محطة السكة الحديد جنوب مدرسة التجارة المتقدمة، وبعد حوالى ما يقرب من 10 أمتار تقع البيارة الأخرى، وقبل الوصول إلى مديرية الزراعة بخطوات تقع البيارة الثالثة، والغريب فى الأمر أن تلك البيارات أعماقها كبيره وموجوده أمام المارة بشكل يومى .

الجدير بالذكر أن تلك المنطقة لا يوجد بها أعمدة إنارة وهو ما يهدد أرواح المواطنين خاصة بالليل.